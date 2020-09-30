Махачкала, , 13:14 — REGNUM Все шесть заключенных, сбежавших из колонии строго режима в пригороде Махачкалы, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии. Об этом сообщается на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagaram.

Снова задержаны Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ночью 22 сентября шестеро осужденных сбежали из исправительной колонии строгого режима в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы через подкоп на территории производственного цеха. Двое из беглецов отбывали наказание за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан, а затем — арестован мастер одного из производственных участков центра трудовой адаптации осужденных указанной колонии, на подконтрольной территории которого и был сделан подкоп. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно допустил в цех троих заключенных, вследствие чего шестеро преступников сумели сбежать.

Также задержан родственник одного из беглецов по подозрению в пособничестве в совершении побега. Предполагается, что он закупал заключенным строительные материалы и иные вещи для сооружения тоннеля под стеной, через который им удалось выйти на свободу.

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