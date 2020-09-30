Омск, , 12:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 90 человек, в том числе в Омске подтверждено 73 новых случая заражения, остальные зарегистрированы в 11 районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном оперштабе.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 11 028 носителей коронавируса. Выздоровели 9227 человек, в том числе 60 — за последние сутки. Доля выздоровевших пациентов составляет 83,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 29 сентября было выявлено 85 носителей коронавируса.

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