Токио, , 13:17 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассматривает возможность введения обязательных отпусков для мужчин, в чьих семьях появляются дети. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Эта мера связана с тем, что несмотря на новую систему, позволяющую мужчинам брать декретный отпуск, мало кто из отцов пользуется этой возможностью.

Представители подкомитета Совета по трудовой политике Японии 30 сентября начали обсуждение возможного нововведения в отпускную систему с целью поощрения участия мужчин в воспитании детей и расширения возможностей женщин продолжать работу.

Ожидается, что после обсуждений в подкомитете соответствующий законопроект будет рассмотрен на очередной сессии парламента Японии в следующем году.