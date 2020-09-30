Обнинск, Калужская область, , 13:28 — REGNUM В Обнинске, во втором по величине городе Калужской области, бесплатным горячим питанием обеспечиваются 6367 учеников начальных классов и 1773 обучающихся с 1 по 11 классы из числа льготной категории населения. Об этом заявила на планёрке в администрации города начальник управления общего образования Татьяна Волнистова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьная столовая Eda.gov.ru

Законодательно определен новый порядок предоставления горячего завтрака всем учащимся 1−4 классов (59 рублей на одного человека). Финансирование производится из федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, бесплатным горячим питанием из местного бюджета обеспечиваются школьники из малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся на дому. Последняя категория детей добавлена в новом учебном году.

По словам главы управления общего образования Обнинска, горячее питание предусматривает одно горячее блюдо без учета горячего напитка. Завтрак организован в соответствии с примерным цикличным четырехдневным меню, согласованным с главным государственным санитарным врачом города. В 2019—2020 учебном году стоимость завтрака составляла 30 рублей. В 2020 году существенно увеличился объём блюд и изменился набор выхода продуктов. В меню добавлены свежие овощи, свежие фрукты и кисломолочные продукты. Во всех образовательных учреждениях организован общественно-производственный контроль, в который также входят и родители. Для детей, индивидуально обучающихся на дому, по заявлению родителей может быть предусмотрена замена горячего питание сухим пайком. Индивидуально обучаются на дому 179 детей, из них 64 по заявлению родителей получают так называемые пайки.

«Сухпайки выдаются один раз в две недели. Стоимость двухнедельного сухого пайка — 1090 рублей. Эта сумма складывается из завтрака — 59 рублей, обеда — 50 рублей. Таким образом, 109 рублей стоит один учебный день, а две рабочих недели из 10 рабочих дней — 1090 рублей. Перечень продуктов сухпайка также согласован с главным санитарным врачом города и разрабатывался совместно с инициативной группой родителей. Отзывы от родителей и по организации горячего питания, и по наполняемости «сухого» пайка пока только положительные», — сказала Татьяна Волнистова.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область вошла в число 58 регионов, которым предоставлены 142 млн рублей на организацию питания школьников начальных классов в новом учебном году. Более 64 млн рублей выделено из регионального бюджета для организации горячего питания. Всего бесплатными горячими завтраками в области планируется обеспечить не менее 47 тысяч школьников, или 43% от их общего числа.

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