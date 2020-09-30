Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Петербургский метрополитен заявил о возможности вновь ввести ограниченный режим работы — закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе метрополитена.

Пассажиры в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в соответствии с требованиями правительства Санкт-Петербурга, с 1 июня по 11 октября все горожане обязаны использовать маски и перчатки во всех видах транспорта общего пользования, а также на остановках, на автовокзалах.

«За неисполнение гражданами данных требований установлена административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, — напомнили в метрополитене. — Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей».

С началом учебного года в метрополитене возрос пассажиропоток, в том числе за счет учащихся школ, средних и высших учебных заведений. Во избежание возврата к ограниченному режиму работы метрополитена пассажирам необходимо не забывать использовать средства индивидуальной защиты во время поездок.

«Средства индивидуальной защиты пассажиры метрополитена могут приобрести в киосках «Первая полоса», расположенных на станциях», — указали в пресс-службе.

Напомним, весной в связи с развитием пандемии были внесены изменения в режим работы Петербургского метрополитена, станции были открыты для входа пассажиров до 22:00 мск, часть вестибюлей была закрыта.