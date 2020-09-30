Варшава, , 12:56 — REGNUM Легендарная Янтарная комната может находиться в трюмах немецкого парохода «Карлсруэ», который затонул в Балтийском море в 1945 году. О местонахождении затонувшего судна дайвер Томаш Стахура рассказал 30 сентября Польскому агентству печати (PAP).

По словам Стахуры, «Карлсруэ» шел из Кёнигсберга (ныне Калининград) в Германию и затонул в нескольких десятках километров к северу от польского города Устки. Судно лежит на глубине 88 метров, оно почти целое. В трюмах водолазы нашли военные машины, фарфор и ящики с пока неизвестным грузом.

Водолаз предположил, что обнаружение парохода «может дать новаторскую информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты».

Дело в том, что в последний раз Янтарную комнату видели в Кёнигсберге. Из документов известно, что «Карлсруэ» покидал порт в Пилаве (ныне Балтийск) в большой спешке и с большим грузом.

«Обнаружение немецкого парохода и ящиков с неизвестным на данный момент содержимым, лежащих на дне Балтийского моря, может иметь важное значение для всей истории», — заявил Стахура.

Как сообщало ИА REGNUM, об обнаружении затонувшего парохода «Карлсруэ» стало известно в начале сентября. В последний рейс он отправился 12 апреля 1945 года, на следующий день его потопили советские самолеты.

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