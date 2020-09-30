Первомайский район, Оренбургская область, , 12:45 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области вынесен приговор в отношении врача-терапевта. Она признана виновной во взяточничестве и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, медик попала под уголовное преследование из-за внесения ложной информации о нахождении гражданина на лечении с диагнозом, являющимся причиной нетрудоспособности и освобождения от работы. За липовый больничный врач получила через медсестру денежное вознаграждение.

Терапевт клиники оштрафована на 120 тысяч рублей. Кроме того, женщине запрещено заниматься медицинской деятельностью в течение полугода.