Брянск, , 12:44 — REGNUM В Брянской области 30 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрирован 9421 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 7624 пациента, в том числе 49 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 38 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.

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