Москва, , 12:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «знаковым для метростроения» день завершения работ по проходке левого перегонного тоннеля между станциями «Лефортово» и «Рижская». Об этом 30 сентября сообщает агентство «Москва».

"Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 м глубины. Проходка была сложной, тяжелой, длилась три года», — цитирует СМИ слова мэра.

Собянин также отметил важность станции метро «Рижская», которая находится рядом с платформами второго и третьего диаметров, а также Рижским вокзалом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы закупят эскалаторы для нового участка «салатовой» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена на сумму 764 млн рублей.

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