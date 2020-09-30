Рязань, , 12:41 — REGNUM В Рязанской области 30 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 8176 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6722 пациента, в том числе 20 — за последние сутки.

За весь период скончались 50 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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