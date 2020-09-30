Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Главный ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года оформят по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Об этом заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции.

Ранее в городе проводили опрос, который прошёл в два тура. Горожане предпочли «Волшебника» другой теме, «Чудо Нового года и Рождества».

Градоначальник отметил, что новогодние празднования состоятся, невзирая на пандемию COVID-19. «Мы считаем, что, независимо ни от чего, ёлка быть должна, праздник должен быть», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий ледовый городок посвятили российским мореплавателям, открывшим Антарктиду.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледовый городок в Екатеринбурге посетили более 370 тысяч человек

Читайте развитие сюжета: Мэру Екатеринбурга отверг идею разбить сквер на центральной площади