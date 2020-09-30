Тамбов, , 12:38 — REGNUM В Тамбовской области 30 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Всего в области зарегистрированы 7726 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6679 пациентов, в том числе 30 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В тамбовском Котовске снова открыли центр для пациентов с COVID-19