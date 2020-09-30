Тамбов, 30 сентября 2020, 12:38 — REGNUM В Тамбовской области 30 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на один.
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Всего в области зарегистрированы 7726 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6679 пациентов, в том числе 30 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
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