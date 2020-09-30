Мурманск, , 12:38 — REGNUM Число летальных исходов пациентов с COVID-19 в Мурманской области выросло до 214 — за сутки в регионе скончались еще пять человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки в области было выявлено 87 носителей опасного коронавируса. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 увеличилось до 14 989.

С начала пандемии от инфекции вылечились 12 407 человек. Показатель выздоровлений в штабе назвали стабильно высоким — 84%.