Москва, , 12:45 — REGNUM Москвичи будут возмущены, если узнают статьи расходов Московской городской думы. Об этом 30 сентября заявил депутат Евгений Ступин (КПРФ) на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве примера таких трат он назвал создание специального информационного ресурса, на который израсходовали 31 млн рублей, где были размещены фотографии депутатов. Пользы от него парламентарий не увидел и возмутился такими нерациональными тратами. Ступин предложил коллегам по Мосгордуме спуститься в метро и поинтересоваться, хотят ли жители потратить 31 млн бюджетных рублей на такие цели.

«Вам плюнут в лицо в лучшем случае. Это в лучшем случае. 31 миллион на фото депутатов они потратили», — возмутился Ступин.

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