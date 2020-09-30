Салехард, , 12:33 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 30 сентября региональный оперативный штаб.

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Из них девять случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 21, в Ноябрьске — 28, в Муравленко — 41.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 133 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 30 сентября зарегистрировано 15 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 441 человек, 99 пациентов с COVID-19 скончались.