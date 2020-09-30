Уфа, , 14:01 — REGNUM Увеличение смертности среди жителей Башкирии в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в первую очередь связана с тем, что пациенты боятся и не хотят обращаться за помощью к врачам. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на парламентских слушаниях в государственном собрании региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, тенденция к увеличению смертности имеется в целом в России, а не только в Башкирии. В первую очередь, чиновники это связывают с боязнью и нежеланием пациентов просить помощи у медиков.

Отмечается, что в Башкирии снизилось количество вызовов скорой помощи из-за нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда на 5−7%. Боясь заразиться, в том числе и коронавирусом, пациенты терпят до последнего, начинают заниматься самолечением и отказываются от оказания им медпомощи в первые часы развития заболевания.

Забелин также отметил, что в Башкирии отсутствовала профилактическая работа, когда из-за коронавируса чиновники были вынуждены прекратить диспансеризацию. Еще одной причиной негативных последствий является отказ пациентов принимать выписанные лекарственные препараты, поскольку люди боялись идти в аптеку.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, на 30 сентября в регионе выявлено 8790 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 8114 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончался еще один пациент с COVID-19