Липецк, , 12:22 — REGNUM В Липецкой области 30 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлен 6101 положительный тест.

За весь период наблюдения 5423 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 23 — за последние сутки. 43 человека скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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