Пхеньян, , 12:24 — REGNUM Более 500 тыс. граждан КНДР получили продовольственную помощь от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН). Об этом говорится в отчете гуманитарной организации.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июль 2020 года помощь получили 540,5 тыс. человек.

Известно, что продовольственная помощь была оказана беременным и кормящим матерям, а также детям.

В документе также отмечается, что с октября 2020 года по март 2021 года на оказание продовольственной помощи гражданам Северной Кореи потребуется $28,9 млн.

Напомним, что в сентябре текущего года правительство России поставило в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы.

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