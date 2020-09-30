Курск, , 12:18 — REGNUM В Курской области 30 сентября зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем 29 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8108 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6753 пациента, в том числе 27 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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