Архангельск, , 12:16 — REGNUM В Архангельске отмечено снижение числа заболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«До 22 сентября наблюдалось увеличение количества заболевших в образовательных учреждениях, а с 23 сентября идет снижение. Всего в Архангельске более 38 тысяч учащихся школ и более 20 тысяч воспитанников детсадов. На сегодняшний день 13 классов в 11 школах переведены на дистанционное обучение. Это 360 учеников. В 7 детских садах закрыто 8 групп, 140 детей дошкольного возраста в итоге не могут посещать садики. Поэтому нельзя говорить, что в образовательных учреждениях идет массовое заболевание. Единые сроки осенних каникул в школах города назначены на 2−8 ноября. Мы планируем, что в эти сроки они и состоятся», — подчеркнула директор городского департамента образования Нина Филимонова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 сентября, в Архангельской области COVID-19 был диагностирован у 63 школьников и у 37 учителей.