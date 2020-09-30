Пенза, , 12:46 — REGNUM В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября привито 49 223 ребенка или 81,9% от объема поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9% от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей региона, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в рамках Национального календаря запланировали привить 63,9% жителей Пензенской области или 792,9 тыс. человек, из них 149,3 тыс. — дети. Еще 2,7% населения получат прививки за счет местных источников финансирования. Одновременно в регионе запланировали охватить медикаментозной профилактикой не менее 10% населения или 136 тыс. человек.

В настоящее время в Пензенскую область поступило 60 095 доз детской вакцины от гриппа (40,3% от плана иммунизации детей) и 235 910 доз взрослых вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» (36,8%).

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с каждой неделей наблюдается положительная динамика заболеваемости ОРВИ среди населения. Только за неделю (с 21 по 27 сентября) зарегистрировано 2 998 случаев заболеваний. В Пензе в течение 39-й недели 2020 года общая заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня прошлой недели на 9%, что выше уровня эпидпорога на 4,2%.

Читайте также: В Пензенской области превышен эпидпорог по ОРВИ