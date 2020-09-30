Москва, , 12:15 — REGNUM Все туры на осенние школьные каникулы на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии и Турции практически распроданы, но места еще остаются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Повышенный спрос в период осенних каникул туроператоры объясняют доступными ценами. В топе спроса — Турция, стоимость недельного тура в октябре начинается от 22,8 тыс. руб. на человека.

Продаже туров в Египет, ОАЭ и на Мальдивы на длинные осенние каникулы не пользуются большим спросом. В основном в эти страны летят взрослые туристы без детей из-за ограниченного количества авиарейсов и дороговизны туров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все школы, а также учреждения дополнительного образования и досуговые организации одновременно уйдут на каникулы с 5 по 18 октября.

Подробности: Собянин: все школы Москвы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября