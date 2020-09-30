Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области с 22 по 29 сентября прошел уникальный велопробег, посвященный 30-летию МЧС России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 100 человек, среди которых руководство ГУ МЧС по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Мероприятие стартовало в селе Северное. Протяженность маршрута составила свыше 1 тысячи километров. Пройден путь по дорогам через Бугуруслан, Бузулук, Новосергиевку, Переволоцк, Оренбург, Кувандык, Орск. Финишировал велопробег в поселке Светлый.

«Благодарю всех, кто принял участие в покорении этой сложной дистанции, которая имеет не только спортивное, но и историческое значение. Крупнейший в истории Оренбурга велопробег посвящен еще более масштабным и значимым событиям — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию со дня образования МЧС России», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов, обращаясь к участникам велопробега.

Спортивное мероприятие завершилось праздничным концертом и награждением всех участников почетными письмами и значками. Велосипедисты возложили цветы к Стеле Победы и выразили пожелание, чтобы спортивное мероприятие стало хорошей ежегодной традицией.