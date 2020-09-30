Астрахань, , 12:09 — REGNUM В Астраханской области 30 сентября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — на 11 тестов больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 7161 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 653 человека.

Выздоровели 6693 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 112 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1.

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