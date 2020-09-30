Ижевск, , 12:07 — REGNUM В Удмуртии за минувшие сутки ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерли мужчина в возрасте 64 лет и 72-летняя женщина. Течение заболевания у обоих погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии достигло 95 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 30 сентября выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 109 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 5366 случаев.

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