Москва, 30 сентября 2020, 12:02 — REGNUM На сегодняшний день в большинстве регионов России ситуация с заболеваемостью коронавирусом значительно не меняется. Поэтому оснований для введения новых ограничений пока нет. Об этом 30 сентября в интервью на канале НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова напомнила о несложных правилах, которые позволяют защитить себя от вирусов, — это необходимость носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент России Владимир Путин, обращаясь к жителям страны, подчеркнул необходимость проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер. Глава государства призвал соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Он отметил, что результат общих усилий в борьбе с распространением коронавируса зависит от каждого гражданина.
С таким же призывом жёстко соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры к жителям России обратилась и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.