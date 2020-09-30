Москва, , 12:02 — REGNUM На сегодняшний день в большинстве регионов России ситуация с заболеваемостью коронавирусом значительно не меняется. Поэтому оснований для введения новых ограничений пока нет. Об этом 30 сентября в интервью на канале НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений, и в состоянии, и в цифрах по заболеваемости. А вот два округа, в том числе и Центральный, имеют, — подчеркнула руководитель ведомства. — Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет».

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Попова напомнила о несложных правилах, которые позволяют защитить себя от вирусов, — это необходимость носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

«Если мы используем этот фактор прерывания, как маски и чистые руки, то развития ситуации дальше быть не должно. Но если мы все вместе это сделаем», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент России Владимир Путин, обращаясь к жителям страны, подчеркнул необходимость проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер. Глава государства призвал соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Он отметил, что результат общих усилий в борьбе с распространением коронавируса зависит от каждого гражданина.

С таким же призывом жёстко соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры к жителям России обратилась и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.