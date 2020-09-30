Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 601 случай смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По сведениям на 30 сентября 2020 года, за минувшие сутки врачи подтвердили четыре смерти от COVID-19. Для сравнения, 29 сентября сообщалось о пяти летальных случаях, а 28 сентября не было зарегистрировано ни одного.

В оперштабе не сообщают, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 29 154 случая заражения коронавирусом.

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