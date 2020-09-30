Барнаул, , 11:57 — REGNUM Спасатели призывают жителей Алтайского края сохранять спокойствие, их не должен напугать вой электрических сирен 2 октября 2020 г. Как сообщает сегодня, 30 сентября, сайт регионального ГУ МЧС РФ, в этот день, в рамках всероссийских мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны, пройдёт проверка системы оповещения.

Мероприятия продлятся два часа (с 10:00 до 12:00 местного времени), но будут проходить во всех городах и районных центрах края.

«При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — сказано в сообщении пресс-службы спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Алтайском крае не происходило масштабных чрезвычайных происшествий, где потребовалось бы применение систем оповещения. Самое масштабное наводнение на территории Алтайского края случилось в начале июня 2014 года: стихийное бедствие в районах рек Бия, Катунь, Чарыш, а также в Республике Алтай побило все рекорды. Под водой оказались десятки тысяч домов, а общий ущерб от паводка составил более 5 миллиардов рублей.