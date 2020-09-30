Ижевск, , 11:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 сентября выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 109 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 5366 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 37 человек, всего выздоровели 3714 жителей Удмуртии. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 95 человек, двое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1557 человек. Из них состояние 365 человек оценивается как средней степени тяжести, 72 человека — в тяжелом состоянии. При этом 1120 зараженных пребывают в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября провели 370 613 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 2096 тестов на коронавирус, что является одним из самых низких показателей в сентябре за сутки. Днем ранее было выполнено 3360 исследований.

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