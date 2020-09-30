Джакарта, , 11:51 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили 4284 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 30 сентября 2020 года в Индонезии подтвердили 287 008 носителей SARS-CoV-2.

Известно, что случаи заражения SARS-CoV-2 были зарегистрированы в 34 провинциях страны.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 139 человек в Индонезии. Таким образом, от COVID-19 в стране скончались 10 740 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии отметила, что в период с 23 по 29 сентября число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране выросло на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей.

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