Махачкала, , 13:25 — REGNUM Следователи в Дагестане завершили расследование уголовного дела против бывшего судебного пристава-исполнителя и бывшего налогового инспектора, которым инкриминируется хищение денег у предпринимателей. Они предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Фигурантами дела являются бывший судебный пристав-исполнитель Тарумовского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по Дагестану и бывший начальник отдела информационно-аналитической работы одной из межрайонных инспекций ФНС России по республике.

По версии следствия, в декабре 2017 года в производстве судебного пристава находились исполнительные производства в отношении четырех предпринимателей о неуплате ими в местный отдел Пенсионного фонда страховых взносов в размере около 20 тыс. рублей с каждого. Обвиняемый сообщил им о необходимости перевести на его банковскую карту по 30 тыс. рублей для погашения задолженности по взносам, что те и сделали.

Затем пристав вступил в сговор с сотрудником налоговой инспекции, который внес в базу данных ложные сведения об уплате предпринимателями задолженности. Перечисленные бизнесменами деньги злоумышленники присвоили себе.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Для возмещения причиненного ущерба на их имущество следствие наложило арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.