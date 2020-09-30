Киев, , 11:52 — REGNUM Информация о выходе из строя левого двигателя самолёта Ан-26, упавшего в Харьковской области, не соответствует действительности. Об этом заявил глава главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Максим Борчаковский, сообщает 30 сентября «Интерфакс-Украина».

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель — не соответствует действительности», — рассказал он.

Чиновник добавил, что все обстоятельства трагедии выясняет главная инспекция министерства обороны Украины в ходе технического расследования.

Напомним, 25 сентября 2020 года в результате падения самолёта Ан-26 погибли 26 человек, большая часть которых была курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе компании «Антонов», в данный момент на Украине эксплуатируются 53 подобные машины. Возраст самой новой из них превышает 35 лет.

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