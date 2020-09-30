Москва, , 11:48 — REGNUM Турецкие и российские туроператоры из-за повышенного спроса не планируют закрывать курортный сезон, а намерены продлить его до декабря, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Из Москвы в Анталью в октябре и ноябре продолжат летать чартерные рейсы, затем авиакомпании плавно перейдут на зимнее расписание. Всплеск турпотока из России в Турцию ожидается на осенние школьные каникулы и на ноябрьские праздники.

По данным АТОР, стоимость туров на турецкие курорты на два осенних месяца останется доступной. Недельный тур на двоих с авиаперелётом обойдется от 27 тыс. до 55 тыс. рублей в зависимости от месторасположения и звездности отеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время чартеры на курорты Турции летают из Москвы и 12 регионов России.