Вашингтон, , 11:46 — REGNUM В сети появился кинематографический трейлер экшен-игры Godfall. Его опубликовали 29 сентября на YouTube-канале студии Gearbox Software.

В ролике показано сражение между двумя воинами в магических доспехах. В бою они используют различное оружие, которое появляется буквально из воздуха.

Напомним, Godfall — это экшен от третьего лица с упором на сражения в ближнем бою. Релиз игры ожидается 12 ноября 2020 года.

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