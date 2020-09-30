Варшава, , 11:39 — REGNUM Перед релизом Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом 30 сентября сообщает автор Bloomberg Джейсон Шрайер.

Глава студии Адам Бадовски заявил, что он с оптимизмом смотрит на текущее состояние Cybeprunk 2077. Он также уверил сотрудников, что все дополнительные рабочие часы будут оплачены в соответствии с польским трудовым законодательством.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Shadow Warrior объединились с издательством Focus Home Interactive

Читайте развитие сюжета: Глава студии объяснил, почему создатели Cyberpunk 2077 работают сверхурочно