Севастополь, , 11:39 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Севастополя за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города 30 сентября. Сутками ранее сообщалось о 21 новом носителей коронавируса.

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»По состоянию на утро 30 сентября зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 22 до 85 лет, все — местные жители. 27 человек выписаны после выздоровления», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

На 30 сентября в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1013 человек, выздоровели 641 человек, 27 пациентов спасти не удалось. В больницах города на лечении остаются 305 пациентов с COVID-19.