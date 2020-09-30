Кострома, , 11:34 — REGNUM В Костромской области скончались ещё два пациента с диагнозом COVID-19. Врачам не удалось спасти 66-летнего мужчину и пожилую женщину. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб.

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Количество официально умерших от заболевания во время пандемии составило 79 человек. За последние сутки выявлено 40 новых случаев заражения, 37 человек выздоровели.

Таким образом всего в регионе зафиксировано 4748 случаев коронавируса, 3602 человека выздоровели. В стационарах находятся 153 пациента, 914 жителей региона проходят лечение амбулаторно.

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