Париж, , 11:33 — REGNUM Издательство Focus Home Interactive объявило о сотрудничестве со студией Flying Wild Hog. Об этом 30 сентября сообщает «Игромания».

Благодаря этому сотрудничеству, разработчики смогут создать «свою самую амбициозную игру». Тем не менее, подробности нового проекта пока не сообщаются.

Напомним, польская студия Flying Wild Hog наиболее известны по играм франшизы Shadow Warrior. Их дебютным проектом является шутер Hard Reset, релиз которого состоялся в 2011 году.

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