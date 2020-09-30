Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области суточный показатель выздоровлений от коронавирусной инфекции превысил число выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2.

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По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 за сутки, по состоянию на 30 сентября, выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. За это же период времени из больниц выписали 147 человек, которые получали лечение от коронавирусной инфекции.

Стоит отметить каждый день в регионе выявляют все больше зараженных граждан. На 28 сентября — 103 случая за сутки, на 29 сентября — 105, на 30 сентября — уже 107. В связи с ухудшением эпидситуации в области ужесточают коронавирусный режим. В местах массового пребывания людей запрещено находится без средств индивидуальной защиты, а пожилым людям разрешается покидать дом только в случаях необходимости.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 12 854 носителя нового коронавируса. От COVID-19 скончались 85 человек. Оправились от болезни 11 590 пациентов.

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