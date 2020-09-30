Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 30 сентября инфицированы коронавирусом 8597 человек. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 27 жителей региона. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

С начала наблюдения выздоровели 7249 пациентов, за сутки — 20 человек. 93 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом.

В регионе накануне коронавирусную инфекцию подтвердили у 32 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии со 2 октября режим изоляции отменен в 18 центрах соцобслуживания, где на карантине находились 402 человека и 257 сотрудников. В то же время до особого распоряжения в стационарных организациях соцобслуживания, подведомственных минтруда и соцзащиты Чувашии, за исключением БУ ЧР «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега», сохраняется режим изоляции для получателей соцуслуг и работников остальных учреждений.

Читайте также: Центры социального обслуживания в Чувашии возобновят работу