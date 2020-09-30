Москва, , 11:31 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 177 пациентов, что является самым большим числом с 17 июля, когда по этой же причне умерли 186 пациентов. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 20 722.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 8481 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 176 286.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 958 257 человек, 5858 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 160 пациентов.