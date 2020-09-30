Волгоград, , 11:26 — REGNUM 106 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 30 сентября. Накануне, 29 сентября, сообщалось о 105 новых носителях коронавируса.

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За сутки 117 человек выписаны с выздоровлением. Зарегистрировано три новых летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Всего в Волгоградской области на 30 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 099 человек, выписаны 13 188 пациентов, скончались 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил предприятиям и организациям региона отправить на дистанционную работу как можно большее число сотрудников.

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