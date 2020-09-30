Москва, , 11:24 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические испытания своей вакцины против коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

По её словам, клинические испытания завершены 30 сентября. Вместе с тем исследования продолжаются в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова.

Попова добавил, что все вакцины от коронавируса, созданные в России, основываются на разных платформах. Она уточнила, что вакцина по-разному воздействуют на организм и займут разные технологические площадки.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вакцину центра «Вектор» против коронавируса планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года.