Москва, , 11:23 — REGNUM О системе быстрых платежей (СБП) в России ничего не знают 35% граждан. Менее осведомленные люди 18−24 лет и жители небольших городов, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Что-то слышало о данном сервисе 47%. И только 18% опрошенных понимают принцип работы СБП. Уже совершали быстрые платежи 14%.

Планируют в будущем использовать СБП 74% респондентов, чаще граждане 25−34 лет и жители городов-миллионников. Те, кто не хотят пользоваться СБП, заявили, что система небезопасна (19%) и неудобна (7%).

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей ЦБ РФ пополнилась новым сервисом — pull-переводы между счетами клиентов банков и между самими банками.

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