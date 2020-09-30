Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM В новом обновлении для многопользовательской игры Valorant разработчики ослабили снайперскую винтовку Operator. Об этом 30 сентября сообщает «Игромания».

По словам разработчиков, им пришлось улучшить баланс некоторых слишком впечатляющих способностей винтовки. В частности, они увеличили стоимость Operator, изменили размер мёртвой зоны, снизили скорость передвижения при прицеливании и скорострельность винтовки, а также увеличили время выбора оружия и уменьшили точность после прыжка.

Напомним, Valorant — это популярный тактический шутер от американской компании Riot Games. Её релиз состоялся в июне 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны подробности нового дополнения для Pokemon Sword & Shield