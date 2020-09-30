Казань, , 11:36 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 30 сентября заражены коронавирусом 7230 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 25 пациентов. Накануне было выявлено 22 новых носителя коронавируса. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6092 человека, за сутки — 27 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 76 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых заболевших лечатся на дому 20 человек, пятеро госпитализированы. Самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — восемь человек, один несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 13 новых носителей коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, два новых смертельных случая подтвердили в Татарии. Жертвами коронавируса стали две женщины. Всего по состоянию на 30 сентября погибшими с начала пандемии коронавируса числятся 76 жителей Татарии.

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