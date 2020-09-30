Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM В свердловских организациях социального обслуживания вводится 14-дневная изоляция. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

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Меры касаются пансионатов, интернатов, домов-престарелых и других подобных учреждений. Ограничения затрагивают как постояльцев, так и работников. Новые требования нацелены на профилактику COVID-19.

Кроме того, вводятся специальные надбавки для работников данных учреждений. В частности, врачи получат от 40 000 до 60 000 рублей (во втором случае — если в организации выявят случай COVID-19), другие медицинские, социальные и технические работники — от 10 000 до 35 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 29 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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