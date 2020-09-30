Джакарта, , 11:20 — REGNUM Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии отметила, что в период с 23 по 29 сентября число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране выросло на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Kompas.

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"Количество еженедельных случаев заражения на национальном уровне увеличилось на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Вику Адисасмито, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии в заявлении для прессы.

По его словам, самый большой рост случаев заражения SARS-СoV-2 произошел в провинции Западная Ява. Другими четырьмя провинциями, в которых наблюдался самый высокий рост заболеваемости, являются Джакарта, Восточный Калимантан, Западная Суматра и Центральная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания профинансировала проект по разработке анализа данных по COVID-19 на Западной Яве.

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