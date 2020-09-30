Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы в Адмиралтейском районе, где днем ранее прорвало трубу с горячей водой, из-за чего пострадали автомобили и подвальные помещения. Об устранении дефекта ИА REGNUM рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, прорыв на трубопроводе был обнаружен утром 29 сентября возле дома 23 литера В по улице Егорова. В зоне подтопления оказались около десяти автомобилей, которые не получили видимых повреждений.

«30 сентября в 07:00 специалисты ремонтных бригад предприятия устранили технологическое нарушение на сетях по адресу улица Егорова, 23, лит. В», — отметили в «Теплосети».

Теплоэнергетики заменили 21 метр поврежденного трубопровода и две неподвижные опоры, обеспечивающие надежность всей конструкции. Проведена диагностика нового участка и осуществлены необходимые переключения потребителей.

«В данный момент ведутся работы по восстановлению благоустройства территории», — уточнили в пресс-службе.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о таких фактах по телефонам 004 или 112.

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