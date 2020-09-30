Москва, , 11:27 — REGNUM Коренные москвичи не охотно идут работать судьями, поэтому вакантные должности приходится замещать выходцами из других регионов РФ. Об этом 30 сентября заявил заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время рассмотрения вопроса о назначении кандидатур мировых судей в столице депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ) поинтересовалась, почему среди кандидатов мало уроженцев столицы. В ответ Фомин сообщил, что работа судьи в Москве непростая — нагрузка выше, чем в регионах РФ, а зарплата по столичным меркам не самая большая, на которую может претендовать опытный юрист. В то же время их деятельность периодически подвергается критике, что не добавляет москвичам с юридическим образованием желания работать в судебной системе.

«Москвичи это видят, поступают в вузы, и выбирают, после того как они оканчивают престижные образовательные учреждения, они выбирают другие структуры, где они получают более высокооплачиваемую и спокойную работу. В регионах ситуация другая — зарплаты ниже и судьей стать труднее. Поэтому приезжают к нам из регионов. Но в результате получается тот недостаток, что качественное юридическое образование, которое даётся в 4−5 вузах, все-таки до нас доходит немного с фильтрами в силу огромной загрузки и не очень большой благодарности к данной профессии. Но мы же не можем силой заставить выпускников МГУ идти работать в судебную систему», — сказал Фомин.

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